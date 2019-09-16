الحسن التقت كوبيش وعرضت معه التطورات على الساحة اللبنانية

التقت وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​ الممثل المقيم للامين العام للامم المتحدة في ​لبنان​ ​يان كوبيش​، وبحثت معه في الاوضاع العامة ومجمل التطورات السياسية على الساحة اللبنانية في ضوء المستجدات القائمة.



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