منصور استنكر التعرض للمواطنين ببعلبك الهرمل من قبل قطاع طرق: لايجاد حل جذري

استنكر النائب ​البير منصور​ "التعرض للمواطنين الابرياء في منطقة ​بعلبك الهرمل​ من قبل قطاع طرق"، مطالباً ​الدولة​ بـ"إيجاد حل جذري قوامه التشدد الامني والضرب بيد من حديد، بموازاة تدابير تنموية جدية تخلق فرص عمل لأهالي المنطقة"، مشيراً إلى "إننا يوميا، نسمع عن ممارسات شاذة يتعرض لها ابناؤنا على الطرقات، كفانا استهتارا ولا مبالاة".

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