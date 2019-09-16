ضاهر جال في المطار وأعطى توجيهاته لتسهيل حركة المسافرين

جال المدير العام للجمارك اللبنانية ​بدري ضاهر​ في ​مطار بيروت الدولي​، يرافقه عدد من المسؤولين الاداريين والامنيين في ​المطار​، وتفقد قاعتي الوصول والمغادرة، واطلع من المعنيين على سير العمل والإجراءات المتخذة لتسهيل حركة المسافرين.

واعطى ضاهر توجيهاته وتعليماته للقيام بكل التسهيلات والتدابير التي من شأنها تأمين وتسهيل الحركة في المطار، خصوصا مع السكانر وأجهزة جديدة سيبدأ العمل بها قريبا.

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