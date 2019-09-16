صحيفة: كيم دعا ترامب لزيارة بيونغ يانغ

ذكرت صحيفة "جونغ آنغ إلبو" الكورية الجنوبية اليوم الاثنين، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، قد دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيارة بيونغ يانغ، وعقد القمة الثالثة بينهما.
وأضافت الصحيفة نقلا عن عدة مصادر أن هذه الدعوة تضمنتها رسالة استلمها ترامب في أغسطس الماضي، مشيرة إلى أن كيم اقترح على الرئيس الأمريكي إجراء الجولة الثالثة من مفاوضات القمة، دون أن يتضح ما إذا كان ترامب قد رد على هذه الرسالة أم لا.
وكان ترامب قد أكد أنه تلقى في 8 أغسطس "رسالة جميلة" من كيم، معربا عن اعتقاده بأنه سيكون هنالك لقاء آخر بينهما.
كما أعلن ترامب الخميس الماضي، أنه سيكون مستعدا للقاء كيم لاستئناف محادثات نزع السلاح النووي في مرحلة ما هذا العام، وذلك بعد أن أعلنت بيونغ يانغ قبل أسبوع، أنها تريد استئناف المفاوضات مع واشنطن حول نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية، وإلغاء العقوبات الأمريكية في أواخر سبتمبر الحالي.
يذكر أن المفاوضات بين واشنطن وبيونغ يانغ لا تزال متعثرة بعد فشل قمة ترامب-كيم في فيتنام في فراير الماضي، وإن كان الزعيمان قد عقدا لقاء قصيرا على الحدود بين الكوريتين في 30 يونيو.
المصدر: "تاس"
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