شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نص المادة 83 من قانون مجلس الدولة الخاصة باختيار رئيس المجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نصت المادة رقم 83 من قانون مجلس الدولة على آلية تعيين رئيس المجلس، وعلى هذا النحو أدى المستشار محمد فرج، اليمين رئيسا للمجلس، وفيما يلى نص المادة:

"يعين رئيس مجلس الدولة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد إيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد اليوم، أداء حلف اليمين، لكلٍ من المستشار محمد محمود فرج حسام الدين رئيساً لمجلس الدولة، والمستشار حمادة السيد محمد عبد الفتاح الصاوى نائباً عاماً.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس اجتمع عقب حلف اليمين مع الرئيس الجديد لمجلس الدولة والنائب العام الجديد، حيث تمنى الرئيس لهما التوفيق فى أداء مسئولياتهما، مؤكداً الحرص على ترسيخ دولة القانون القائمة على العدل والمساواة، مع أهمية العمل المتواصل، لتمكين المواطنين من حقوقهم، وضمان حرياتهم وفقاً للدستور والقانون".

ومنح الرئيس وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، لكلٍ من المستشار أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم رئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار نبيل أحمد توفيق صادق النائب العام السابق، حيث أعرب الرئيس عن خالص التقدير لجهودهما الكبيرة، وتفانيهما فى إنفاذ القانون وحماية العدالة والحفاظ على حقوق المجتمع والمواطنين، ليكونا مثالاً فى إعلاء المصلحة الوطنية.

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