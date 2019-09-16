شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة تاريخية للإخوان..سيد قطب يكفر المجتمع الإسلامى فى كتابه "معالم فى الطريق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "جريمة تاريخية للإخوان"، هو سلسلة تنشر بشكل يومى تفضح جريمة من جرائم الجماعة منذ عهد مؤسسها حسن البنا وحتى الآن، لتكشف الوجه القبيح للتنظيم الذى يسعى لإخفاءه عن الجميع، ويوضح الكوارث التى ارتكبتها الجماعة وقياداتها التاريخيين.

ونستعرض اليوم فضيحة جديدة للجماعة، وهو تكفير سيد قطب للمجتمعات الإسلامية، فى كتابه "معالم فى الطريق"، ومن بين من كفرهم هو المجتمع المصرى، حيث زعم فى الكتاب إن المجتمعات الإسلامية ومن بنيها المجتمع المصرى هى مجتمعات جاهل، كما زعم أن إسلامهم هو إسلام غير صحيح حتى وإن صلوا وصاموا وحجوا البيت الحرام، ليحرض عناصر الإخوان على هدم تلك المجتمعات.

فى ذات الكتاب أيضا حرض سيد قطب عناصر الإخوان بهدم وتقويض المجتمعات الجاهلية التى يرى أن إسلامها منقوص ليقيموا على أنقاضها المجتمع الإسلامى الذى يتألف من الإخوان على حسب تعبيره .

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مراقبون اعتبروا أن كتاب "معالم في الطريق" لسيد قطب هو أخطر وثيقة مؤسسة للفكر التكفير والإرهابى الذى انتظم فى مصر والمنطقة فى النصف الثانى من القرن الماضى وبداية القرن الحادى والعشرين، واعتبروا أن هذا الكتاب الصغير الحجم كان له أثر كبير فى نشأة كافة التنظيمات الإرهابية التى ظهرت خلال الفترة الأخيرة وعلى رأسها داعش والقاعدة والذى خرجا زعيمهما أسامة بن لادن وأبو بكر البغدادى من رحم جماعة الإخوان وكانوا أعضاءا فى التنظيم.