شكرا لقرائتكم خبر عن والد محمد على: الاتصالات اتقطعت بيننا وسنصعد ضده قضائيا ببلاغات لنائب العام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر على على عبد الخالق، والد المقاول الهارب محمد على عن استيائه الشديد لما وصل له ابنه، مؤكدا أنه لن يصمت أمام ما يفعله نجله من تحريض وتشوى للدولة المصرية ومؤسساتها، قائلا: "سوف أتقدم ببلاغات للنائب العام تحتوى على مستندات ووثائق تكشف سرقة محمد أموالنا كأسرة، وسوف أظل أصعد ضده من أجل إيقاف هذه المهزلة التى أساءت لمصر ولنا كعائلة".
وتابع "على" فى تصريحاته: "محمد بدد ثروتنا، وأنا والعائلة ومن حولى نفكر بجديدة لعمل مسار يخرجنا من هذه الأزمة فى أسرع وقت حتى لو تتطلب الأمر أن نسافر له" مضيفا:" لقد انقطعت بيننا الاتصالات منذ إذاعته الفيديو الثانى، ولا توجد بينى وبينه الآن أى رسائل".
وأضاف :" محمد خرب بيتنا كلنا، والدنيا أصبحت جحيم لنا، وتمنيت موته بسبب ما حدث" مضيفا :" أبنى ضاع وضيعنا معه، وأساء لنا كعائلة لها أسم وتاريخ".
وكشف والد المقاول محمد على أن الهارب أيمن نور رئيس قناة الشرق الإخوانية وأقطاب جماعة الإخوان الإرهابية هم من يديرون الحسابات الخاصة بـ"محمد على" على مواقع التواصل الاجتماعى، قائلا :" أبنى ضاع والإخوان اتلموا عليه أخذوه لحم وهيرموه عظم، وكل من حوله حاليا من الشخصيات التى تريد هدم مصر" مضيفًا :" الهارب أيمن نور وطارق الزمر وعمرو دارج هم من يديرون صفحاته على فيس بوك وتويتر".
وتابع والد المقاول الهارب حديثه: "محمد أصبح يهرتل والعيار فلت منه" موجها لأبنه محمد على رسالة :" وأقوله له، منك لله أنت دمرتنا وأساءت لنا، وأصبحنا مشتتين بسبب أفعالك، يا أبنى حرام عليك اللى انت بتعمله ده وأرجع عن الطريق اللى انت فيه كفاية كده".
وأشار على، إلى أن جماعة الإخوان تستخدم نجله لتحريض ضد مصر، قائلا: "الإخوان وضعت أبنى أمام المدفع لتشويه مصر ومؤسساتها، وما يحدث فوجئنا به ولكننا ندفع ضريبته، فقد أصبحنا منبوذين من المصريين بسبب أفعاله واستهتاره".
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