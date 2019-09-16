شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية تعلن عن ترتيبات الحفل الختامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلس أمناء مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية عن ترتيبات الحفل الختامي لمسابقة المؤسسة والتي تقام للعام الثالث على التوالي.

من المقرر أن تقام الاحتفالية التي سيتم في إطارها تسليم جائزتي "محمد حسنين هيكل التشجيعيتين للعمل الصحفي" في 23 سبتمبر القادم تزامناً مع ذكرى ميلاد الكاتب الكبير وبحضور نخبة من الشخصيات العامة ورجال الإعلام والصحافة، وذلك بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة.

تشهد الاحتفالية كلمة للدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية وعرض فيلم تسجيلي عن مكتبة الأستاذ هيكل ومجموعة أوراقه ومؤلفاته ومقالاته وتحقيقاته الصحفية ومتعلقاته الشخصية وبعض الوثائق النادرة التي يتم نقلها إلى مكتبة الإسكندرية انطلاقاً من رغبة الأستاذ محمد حسنين هيكل في ضرورة استفادة الأجيال الجديدة من الباحثين والكتاب والصحفيين والقراء من مكتبته الثرية.

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يذكر أن مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية أعلنت في 1 مارس 2019 عن فتح باب التقدم للدورة الثالثة لجوائز محمد حسنين هيكل التشجيعية للعمل الصحفي على اختلاف منصاته الراسخ منها والوافد الجديد، حيث تقدم المؤسسة كل عام جائزتين تشجيعيتين للاحتفاء بالتميز في العمل الصحفي وتبلغ قيمة كل جائزة 250 ألف جنيه مصري. تمنح الجائزتين في ذكرى ميلاد الأستاذ هيكل في الثالث والعشرين من سبتمبر كل عام ويحق التقدم لجميع الجنسيات العربية.

نشأت مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية عام 2007 بغرض المساهمة الفعالة في تعزيز وتنمية خبرات العاملين بالمجال الصحفي على اختلاف منابره، وتعريفهم بآخر التطورات في الصحافة العالمية، مع التركيز بشكل خاص على الأجيال الشابة من الصحفيين وتشجيع ورعاية الحوار وتبادل الخبرات بين الصحفيين في مصر والعالم، وكذلك تقديم الدعم الفني لشتى المؤسسات الصحفية الناشئة.

وتهدف مؤسسة محمد حسنين هيكل من خلال هذه الجوائز أن تكافئ صحفيين شباب وشابات تميزوا في مجمل أعمالهم الصحفية خلال عام 2018 على أن تكون هذه الجوائز عوناً لهم على تطوير مهاراتهم وأدواتهم واستكمال ما تتطلبه تلك المهنة العريقة من مواكبة كل ما هو جديد في عالم لا يتوقف عن التطوير والتجديد.