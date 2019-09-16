شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو غلاب: حل الحكومة إشكاليات المرافق بالمناطق الصناعية دعم للاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن التغلب على الإشكاليات التى تواجه المستثمرين فى مصر، وتحقيق تطلعاتهم ومطالبهم خاصة فيما يتعلق بمنظومة المرافق وما يصاحبها من تداعيات، رسالة صادقة من حكومة المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نحو دعم البيئة الاستثمارية والصناعية ومساندتها من أجل جذب المستثمرين والمشاركة الفعالة فى بناء الدولة المصرية وتوفير فرص العمل ومواجهة البطالة.

جاء ذلك فى بيان له اليوم الاثنين، تعقيبا على ما دار من مناقشات باجتماع رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، مع وزراء التنمية المحلية والاستثمار والصناعة، لمتابعة نتائج الزيارة الأخيرة التى قام بها رئيس الحكومة لمحافظة المنيا الأسبوع الماضي، خاصة فيما يتعلق بموقف توصيل المرافق للمناطق الصناعية والمناطق الحرة، فى ظل وضع ملف الصناعة كأحد الملفات المهمة على أجندة الحكومة فى هذه المرحلة.

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وأضاف غلاب أنه خلال هذه الزيارة تحدث بشكل واضح عن هذه المشكلات، وهو ما وعد بشأنها رئيس الوزراء بحلها والتغلب عليها، ونرى استجابة سريعة باجتماع حكومى بشأنها، ما يؤكد إيجابية الزيارات الميدانية التى تتم من قبل الحكومة، وصدقها نحو ملف الصناعة والاستثمار والتغلب على إشكالياته ودعم المستثمرين.

وأكد غلاب، أن اكتمال منظومة المناطق الصناعية الجديدة بالمنيا فى المطاهرة، والشيخ فضل، والسرارية، مع المنطقة الحرة العامة بالمحافظة، من شأنها أن تكون فرصة إيجابية نحو توفير فرص العمل ومواجهة البطالة ومن ثم استفادة أبناء المحافظة جراء هذه المشروعات التى تتم، متطرقًا بحديثه إلى المنطقة الحرة والتى تعد نموذجًا للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص فى إنشاء وتنمية المناطق الحرة، قائلا:" الحكومة تسعى جاهدة للتغلب على إشكاليات الاستثمار والقطاع الخاص يقوم بدوره أيضا ولكننا فى حاجة للمزيد".

واختتم حديثه بشأن توسعات محطة مياه المنيا، وحل إشكاليات الكهرباء حيث قال غلاب : "هذه خطوة إيجابية من شأنها أن تخدم المنطقة الصناعية بالمطاهرة، والمنطقة الحرة"، مشيرا إلى أن مثل هذه التحركات الخاصة بدعم بيئة الاستثمار والصناعة ستساهم فى تحقيق نقلة نوعية اجتماعية واقتصادية لأكثر المناطق احتياجًا فى مصر.