شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر رزق: منتدى دبي للصحافة أكبر من الجائزة ويوضح أسباب تراجع المهنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفى ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، إن ضعف المستوى الصحفي هو السبب الرئيسى وراء تراجع مهنة الصحافة، داعيا للاهتمام ببرامج التدريب.

وأضاف ياسر رزق خلال كلمة له فى اللقاء الذى ينظمه مجلس نقابة الصحفيين بوفد نادى دبى للصحافة ، أنه من الضروري توحيد المصطلحات، موضحا أنه أمر يرجع للجنة التدريب، مؤكدا أنه لا يجوز صناعة ورق الصحف في دول ذات درجة حرارة مرتفعة.

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وأشار ياسر رزق إلى أن منتدى دبي للصحافة أكبر من الجائزة، فالمنتدى له جانب آخر، حيث من الممكن من خلال الأعمال المقدمة أن يعد تقريرا عن حالة الصحافة العربية يعطي مؤشرا لمكامن القوة ومناطق الضعف.

وتابع رزق : " طول الوقت نتحدث عن أن أزمة الصحافة اقتصادية وصناعية مش مهم أنتج المواد الخام المهم إن المحتوى يكون مصري وعربي وليس أجنبي، دايما نلصق أسباب المشكلة بالآخرين، لكن السبب الرئيسي هو ضعف مستوى الصحفيين والصحف من حيث الفن الصحفي والمتعة".

وأوضح رزق أنه باعتباره عضو مجلس إدارة جائزة دبي فإن الصحفيين القطريين مرحب بهم للمشاركة في الجائزة ، متابعا : "لا يوجد خلاف بينا وبين الشعب القطري الخلاف حول ممارسات للنظام الحاكم في قطر".