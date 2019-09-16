إطلاق الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قالت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الاثنين إن الوزارة أطلقت اليوم الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد 2020-2030 بالتعاو مع مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.

وأضاف الوازرة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يرعى إطلاق الإطار الاستراتيجي على المستوى الدولي -والذي ينظم إطلاقه دولياً القطاع الاجتماعي بجامعة الدول العربية مع وزارة التضامن الاجتماعي وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى من الجمعية العامة للأمم المتحدة على مستوى القادة، ومنتدى الأمم المتحدة السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة، يوم 24 سبتمبر في نيويورك.

وقالت الوزارة إن هذه الخطوة تعكس اهتمام مصر بدعم العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، وتهدف إلى تعزيز الشراكة الدولية مع مختلف المنظمات الإقليمية والمؤسسات المانحة لتنفيذ هذا الإطار الاستراتيجي الطموح.

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وبحسب الوزارة فإن إطلاق هذا الإطار الاستراتيجي العربي الهام من مصر، يؤكد على التعاون في إطار المجلس الموقر للشئون الاجتماعية العرب والذي تتولى رئاسته في دورته الحالية ورئاسة مكتبه التنفيذي مصر.

كما يهدف إلى إدماج كافة الفئات الضعيفة في المجتمع وفي مقدمتها الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وبما يزيد من تمكين المرأة والشباب وتعزيز دورهم في المجتمع.

وبحسب البيان فإن الإطار الاستراتيجي الذي تم إطلاقه اليوم يتطلب تنفيذه تعاوناً من كافة القوى المجتمعية، ومن خلال تحديد واضح للأدوار وبشراكة جادة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة والإعلام وما يمثله من دور هام في هذا المجال.

وقال البيان إن مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب سيعقد ورشة عمل تحت عنوان "المتابعة والتقييم المرقمن لجهود التنمية الاجتماعية"، وهي أولى الأنشطة التنفيذية التي تأتي ضمن تنفيذ الإطار الاستراتيجي.