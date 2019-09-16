5 أسباب لحضور قمة التجارة الإلكترونية 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - للعام الثاني على التوالي تقام قمة التجارة الإلكترونية. والتي أثبتت العام الماضى أنها المنصة الأولى لرائدى الأعمال الناشئة، وتلك التى سبقتها فى الخبرة والتجربة بالمجال. أثبتت القمة نجاحها العام الماضي وتعد هذه القمة الأولي المتخصصة في مجال التجارة الإلكترونية. تهدف هذا العام إلى خلق حوارا مفتوحا بين أصحاب المصالح من المسئولين الحكوميين، وجميع أصحاب المصالح بالقطاعات المهتمة العام منها والخاص.

سيشارك عدد كبير من الشركات المصرية والعالمية في أكثر من 15 قطاع مختلف، كما تستضيف أصحاب المشروعات الناشئة، لعرض التطورات والتقنيات الجديدة في مجال التجارة الرقمية، ومناقشة كافة التحديات.

وإليك خمسة أسباب تدعوك لعدم تفويت فرصة حضور قمة التجارة الإلكترونية:

1. وجود متحدثين من أهم الشخصيات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والقطاع المصرفى، وقطاع التجارة الإليكترونية، وشركات الدفع الإلكتروني، سيتواجد في هذه القمة أهم الشخصيات على الجانب الحكومي و الخاص و سيأتي على رأس المتحدثين من الجانب الحكومي، الدكتور عمرو طلعت، وزيرالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمهندسة هالة الجوهري، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد حجازي رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومدير الإدارة العامة لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات بالبنك المركزى.

Advertisements

2. ومن أهم ما يبعث على الحضور هو أن القمة تجمع بين الشركات الكبرى وأصحاب الأعمال والمهتمين بصناعة التجارة الاليكترونية، كل هذه الجهات تجتمع مع الحكومة وأصحاب القرار وصناعه. و يحضر في هذه النسخة من القمة نخبة من الخبراء المختصين بالقطاع الخاص، الشركات المحركة لقطاع التجارة الإلكترونية في مصر وحول العالم أوليكس مصر، وفودافون ، و DHL الألمانية، و SAP، وADSERO، و Domty، و أوراكل إيجيبت بالإضافة إلى عدد كبير من ممثلي شركات القطاع الخاص.

3. لعدة سنوات كان التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية غير معلوم ولكن أصبح المصطلح يكتسب شهرة كل عام عن الذي قبله وباتت في تطور ملحوظ وأصبحت التكنولوجيا المالية تأخذ طريقها للانتشار. بهذه القمة ستواكب أهم التطورات في استراتيجية التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية لتصبح أكثر مرونة وتلائم مواكبة العصر كخدمات الدفع الالكترونى، ومحافظ الهواتف المحمولة، بالإضافة الى أنظمة التقسيط واستراتيجيتها التي تهدف إلى تحقيق الشمول المالي.

4. ومن هذه القمة ستستنج صورة مقربة واقعية عن كيفية تنمية أعمالك في مجال التجارة الإلكترونية والتحديات التي تقابلها والتجارة العابرة للحدود، من استراتيجيات العمل في سوق التجارة الإلكترونية وأحدث التوجهات العالمية وطرق الدفع، وعرض ابتكارات مجال التخزين للمواد اللوجستية القابلة للتلف، وأنظمة التقسيط، وأخيرا كيفية نمو المبيعات من خلال خلق تجربة تركز على العميل واحتياجاته.

5. وستتوفر لك فرصة جيدة لعقد الصفقات التجارية الناجحة مع الشركات العالمية والمحلية والتي ستتواجد في هذه القمة حيث سيتواجد رواد المشروعات الناشئة بقطاعات البنوك والمصارف.