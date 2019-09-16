4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمعهد الكبد في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

شب حريق، اليوم الاثنين، بقسم الأشعة المقطعية بمعهد الكبد بكفر الشيخ، دون وقوع إصابات بين المرضى، وجرى نقل عدد من المرضى للمستشفى العام.

حاول العاملون بالمعهد السيطرة على ألسنة اللهب، فيما وصلت 4 سيارات إطفاء من وحدة الحماية المدنية بمدينة كفر الشيخ، للتعامل مع الحريق، وجرى إخلاء القسم من المرضى، فيما منع العاملون من مغادرة المبنى، ولم تسجل بعد أي إصابات ناتجة عن الحادث.

وانتقل الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إلى المعهد، وجاري رفع آثار الحريق بمعرفة خبراء بقسم الأدلة الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ للوقوف على أسبابه.

وأكد الدكتور لطفي عبد السميع، مدير عام مستشفى كفر الشيخ العام، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المستشفى لم يستقبل مصابين جراء الحريق بقسم الأشعة المقطعية بمعهد الكبد، بل جرى تحويل 3 أشخاص من مرضى الكبد للمستشفى للعناية بهم.