حظر جمع تبرعات من أولياء أمور التلاميذ بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم السبت، بمنع وقوف الباعة الجائلين أمام المدارس بقرى ومراكز المحافظة؛ لضمان سلامة التلاميذ، وعدم تناولهم أغذية غير صالحة، وكلف رؤساء المدن والأحياء والوحدات المحلية بتولي التنفيذ.

وطلب محافظ الشرقية، من وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، رمضان عبدالحميد، حظر تحصيل أي مبالغ مالية من الطلاب وأولياء الأمور، والإحالة الفورية للمساءلة القانونية لمن يثبت مخالفته لتلك التعليمات، موجهًا بحظر استغلال أسوار المدارس في إعلانات الدروس الخصوصية أو الشعارات السياسية، وكتابة تعليمات تحث على التمسك بالمبادئ والسلوكيات والقيم الحميدة وغرس قيم المواطنة وروح الانتماء والولاء للوطن.

وشدد المحافظ، على وكيل الوزارة، بمتابعة تسليم الكتب الدراسية للطلبة دون التقيد بسداد المصروفات، لضمان التركيز في المناهج التعليمية منذ بداية العام الدراسي الجديد، والتأكد من الانتهاء من أعمال الصيانة، وسلامة وكفاءة وصلات الإنترنت بمدارس التعليم الثانوي، لتطبيق نظام التعليم الجديد، وضرورة التأكد من سلامة المرافق بجميع المدارس التعليمية، وإزالة كافة الإشغالات والأكشاك والمقاهي المجاورة للمدارس وقطع المرافق عنها نهائيًا.