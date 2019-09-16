ترامب: حمزة نجل أسامة بن لادن قُتل إثر عملية استهدفته

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن حمزة نجل أسامة بن لادن قتل بعد استهدافه بعملية في أفغانستان، وأنه كان يلعب دورا هاما في بنية الإرهاب ويخطط لتنفيذ هجمات.

وقال ترامب في بيان صادر عن البيت الأبيض اليوم السبت إن: "حمزة بن لادن العضو رفيع المستوى في تنظيم القاعدة، ونجل زعيمه أسامة بن لادن قٌتل إثر عملية أمريكية لمكافحة الإرهاب، نفذتها الولايات المتحدة بين أفغانستان وباكستان".

وأضاف البيان إن "فقدان حمزة يحرم تنظيم القاعدة من مهارات قيادية مهمة، ومن رمزية الصلة بوالده، إلى جانب تقويض هام لأنشطة الجماعة، فحمزة بن لادن كان مسؤولا عن التخطيط والتعامل مع العديد من الجماعات الإرهابية".

وصدرت التقارير عن مقتل بن لادن في وقت سابق هذا الصيف، لكن لم يؤكدها أو ينفيها أي مسؤول أمريكي.

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ومن المعتقد أن نجل زعيم التنظيم الإرهابي ولد عام 1989، وغادر مع والده إلى أفغانستان حيث أعلنا شن حرب ضد القوات الأميركية والأجنبية هناك، وكانا قد ظهرا معا في أحد المقاطع المصورة للتنظيم.

وقتل أسامة بن لادن على يد قوة من مشاة البحرية الأمريكية أوائل ماي 2011 بعد مداهمة مقره في باكستان، لكن حمزة لم يكن متواجدا معه هناك.

وفي فيفري الماضي، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية رصد مكافأة مالية قدرها مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تفيد بمكان تواجد حمزة بن لادن.