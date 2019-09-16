الصحافة في اليمن جريمة.. تفاصيل ندوة لــ HRITC بمجلس حقوق الإنسان حول حرية الرأي والتعبير

دعت منظمات حقوقية إقليمية، الأمم المتحـدة للعمـل من أجـل إقـرار اتفاقيـة ملزمـة لحمايـة الصحفيين والإعلامين أثناء النزاعات المسـلحة.

وحملت النـدوة الـتي نظمهـا مركـز المعلومـات والتأهيـل لحقـوق الإنسـان HRITC على هـامش الـدورة 42 لأعمـال مجلس حقـوق الإنسـان بجنيف عن" حرية الرأي والتعبير أثناء النزاعـات المسـلحة" بالشـراكة مـع مركـز حقي لـدعم الحقوق والحريات - جنيف ومركز بيروت للتنمية وحقوق لإنسان حيث حملـوا مسـئولية إفلات المجرمين من العقاب بما يتعلق بقضايا الصـحفيين والإعلامين في منـاطق الـنزاع وخاصـة في اليمن والعـراق وليبيـا وسـوريا والـتي تحـولات فيـه مهنـة الصـحافة إلى جريمـة، كمـا دعـا المشـاركون في النـدوة جامعـة الـدول العربيـة إلى إنشـاء إليـه إقليميـة متخصصـة في المنطقـة العربية لحماية حرية الرأي والتعبير .

وفي الندوة التي أدارها عرفات الرفيد مدير مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، تحدث في الندوة مجدي حلمي الصحفي ومدير تحرير صحيفة الوفد، مؤكدًا أن حرية الـرأي والتعبـير هي الضـحية الأولى في أي نـزاع مسـلح بأي دولـة ودائمـًا يـدفع الصحفيين وكتـاب الـرأي حياتهم لمحاولتهم نقل الحقيقة.

وأضـاف حلمي، ان العـراق وليبيـا دليل على هـذه الحالـة، حيث انهم مصـنفان من أخطـر الدول في العـالم على حيـاة الصـحفيين، موضـحا أنـه منـذ الغـزو الأمـريكي للعـراق في 2003 سقط أكثر من 460 صحفي وصحفية شهداء على يد كل الأطراف المتنازعـة بـالعراق والتنظيمات الإرهابية المتواجدة فيها، كما أصيب أكثر من 500 صحفي بإصابات

مختلفـة منهـا ما أدى للعجز التام عن الحركة في حين تشهد ليبيا عمليات ممنهجة من كافة الأطراف ضد وسائل الإعلام وقد قتلى منذ سقوط القـذافي أكـثر من 20 صحفي في مناخ يتميز بإفلات أعداء الإعلام والصـحافة من العقـاب، كمـا شـهدت ليبيـا هجرة جماعية من الصـحفيين والصـحفيات إلى الخـارج خوفـا على حيـاتهم ، وتصـاعدت في الفترة الأخيرة الانتهاكات ضد الصحفيين وتنوعت ما بين إطلاق الرصاص والخطف والتهديـد بالقتل .

وتحدث المحامي والمدافع الحقوقي زياد خالـد مـدير مركـز بـيروت للتنميـة وحقـوق الإنسـان، وتناول موضوع الحماية للصحفيين من زاوية القانون الدولي الإنساني.

وشـدد المحامي الحقوقي، في مداخلتـه على ضرورة التعاون لتوفير مناخ من العدالة الذي يعد المـدخل الأول للحـد من ظـاهرة الإفلات من العقاب، لافتًا إلى الجرائم والانتهاكات التي قد تتعرض لهـا الصحفيات لكـونهن نسـاء وختم بجملة توصيات من بينها وجود تدريب الصحفيين والصـحفيات على القـانون الدولي الإنسـاني وتفعيل التعاون الدولي لحماية الصحفيين وتعزيز قواعد القانون الإنساني أمام المحكمة الجنائية الدوليـة، وسـوق المرتكـبين للانتهاكـات إليهـا، وإعـادة النظـر في آليـه الحمايـة الدوليـة الخاصـة بالصحفيين بما يضمن ممارسة عملها في ظروف أكثر ملائمة، وتخصـيص ونصـوص وتـدابير خاصة تتعلق بحماية

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الصحفيات وتعزيز التعاون بين جميع الجهات الفاعلة من سلطات سياسـية وقضائية ولجان وطنية لحقوق الإنسان ومنظمات للحد من ظاهرة الإفلات من العقـاب.

وطـالبالمحامي الحقوقي، بوجـود تعـديل القـوانين الوطنيـة الخاصـة بحمايـة الصـحفيين بمـا يتناسـب مـع قواعـد القـانون الدولي .

وأكد هاني الأسودي، رئيس مركز حقي لدعم الحقـوق والحريـات في ورقتـه المعنونـة " في اليمن، الصحافة جريمة" أن حرية الصـحافة تنتهـك من قبـل الجماعـات المسـلحة في اليمن والتي داهمت المؤسسات الإعلامية والصحفية وأغلقت معظمها وتحـولات الصـحافة في اليمن إلى جريمة، وأصبح كل من يحمل صفة صحفي هدفا للانتهاك.

وأضاف الأسـودي، أن مليشـيات الحوثي هي المنتهك الرئيسي في قضايا الصحافة والإعلام، مستشهدًا بحديث زعيمهـا عبـدالملك الحـوثي في خطـاب تلفزيـوني اعتـبر فيـه الصـحفيين والمفكـرين أكـثر خطـورة من المقـاتلين.

وأضاف أن 80% من انتهاكات حرية والتعبير في اليمن تتم على يد مليشيات الحوثي، مبينـًا أن الصحفيين باليمن تعرضوا للقتـل والاعتقـال والأخفـاء القسـري والتعـذيب، موضـحًا أن الأعـداد المعلنة عن الضحايا من الصحفيين والإعلاميين أقل من الأعداد الحقيقة بسـبب ضـعف عمليـة رصد وتوثيق كافة الانتهاكات في اليمن وعدم وجود بيئـة مؤاتيـة للعمـل الحقـوقي، مؤكدًا أنـه لا يوجد في اليمن في الوقت الحالي أعمال صحفية مهنية بسبب تحول الصحافة إلى إعلام حــربي بسبب تغطية النزاع في اليمن.

وعرض الأسودي حالات لصحفيين تعرضـوا للانتهاكـات، مصـنفا حسـب نـوع الانتهـاك القتـل والاعتقال والإخفاء القسري ، كما انتقـد تقريـر الخـبراء البـارزين موضـحا أنـه تجاهـل قضـايا الانتهاكات المرتكبة ضد الصحفيين مساوياً بين أطراف النزاع وتجاهل متعمدا تحميل الطــرف الأكثر انتهاكا المسئولية عن هذه الانتهاكات .

وشهدت القاعة مداخلات من قبل صحفيين والإعلامين المشـاركين تضـمنت شـهادات حيـة عن الانتهاكـات الـتي تعرضـوا لهـا من قبـل أطـراف الـنزاع ولاسـيما جـرائم مليشـيا الحـوثي بحـق الصحفيين والإعلامين.