الخارجية البريطانية: هجوم أرامكو يستوجب ردا دوليا

أدانت المملكة المتحدة، اليوم الاثنين، الهجوم الذي استهدف منشأتين تابعتين لشركة "أرامكو" في السعودية، ووصفته بـ "الخطير والشائن".
وقال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، إن الهجوم انتهاك سافر للقانون الدولي، "وبريطانيا تقف بقوة مع المملكة العربية السعودية".
وأوضح راب أن "الهجوم له تداعيات على أسواق النفط العالمية والإمدادات، ويتعين أن يكونلدينا رد دولي واضح وموحد لأقصى حد عليه"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".
وسبب الهجوم على منشآت أرامكو النفطية، والذي أعلنت عنه ميليشيات الحوثي الإيرانية، في خفض إنتاج النفط السعودي إلى النصف تقريبا، الأمر الذي عطل الإمدادات لأكثر
وتسبب الهجوم بتوقف ضخ كمية من إمدادات الخام تقدر بنحو 5 ملايين و700 ألف برميل يوميا، أي ما يعادل قرابة 6 في المئة من إمدادات الخام العالمية.
وبحسب آخر الأرقام الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية، فقد أنتجت السعودية الشهر الماضي وحده 9 ملايين و850 ألف برميل.
وتذهب 4 ملايين برميل يوميا من صادرات النفط السعودية إلى آسيا، في حين تستورد الولايات المتحدة حوالي 600 ألف برميل.
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