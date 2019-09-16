مقتل عنصرين من الشرطة العراقية جراء انفجار عبوة ناسفة جنوبي كركوك

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الاثنين، بمقتل عنصرين من الشرطة الاتحادية، جراء انفجار عبوة ناسفة جنوبي محافظة كركوك.

وقال المصدرـ في تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز" العراقيةـ إن عبوة ناسفة انفجرت ضمن قاطع الرشاد بمحافظة كركوك مستهدفة قوات الشرطة

الاتحادية، ما أسفر عن مقتل عنصرين.وأضاف المصدر أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث ومنعت الاقتراب منه، فيما تم نقل جثتي العنصرين إلى دائرة الطب العدلي.