أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الاثنين، بمقتل عنصرين من الشرطة الاتحادية، جراء انفجار عبوة ناسفة جنوبي محافظة كركوك.
وقال المصدرـ في تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز" العراقيةـ إن عبوة ناسفة انفجرت ضمن قاطع الرشاد بمحافظة كركوك مستهدفة قوات الشرطة
وأضاف المصدر أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث ومنعت الاقتراب منه، فيما تم نقل جثتي العنصرين إلى دائرة الطب العدلي.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل عنصرين من الشرطة العراقية جراء انفجار عبوة ناسفة جنوبي كركوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.