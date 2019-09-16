العراق وكرواتيا يبحثان توقيع مذكرة تفاهم أمني

بحث وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري مع السفير الكرواتي بالعراق "ايفان يورتش" توقيع مذكرة تفاهم أمني بين البلدين.

وذكرت وزارة الدفاع العراقية - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية اليوم /الاثنين/ - أن الجانبين استعرضا - خلال اللقاء - العلاقات بين البلدين خاصة في مجال التدريب والتسليح.

وأشاد السفير الكرواتي ببطولات وانتصارات الجيش العراقي التي حققها ضد التنظيمات الإرهابية، موضحًا أن العراق وكرواتيا تربطهما علاقة قوية ومنذ أمد طويل، وسنسعى إلى توطيد هذه العلاقة وتعزيزها.

أوردته الوكالة الوطنية العراقية اليوم /الاثنين/ - أن الجانبين استعرضا - خلال اللقاء - العلاقات بين البلدين خاصة في مجال التدريب والتسليح.وأشاد السفير الكرواتي ببطولات وانتصارات الجيش العراقي التي حققها ضد التنظيمات الإرهابية، موضحًا أن العراق وكرواتيا تربطهما علاقة قوية ومنذ أمد طويل، وسنسعى إلى توطيد هذه العلاقة وتعزيزها.

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