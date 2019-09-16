وزير الدفاع الباكستاني: لا نرغب في خوض حرب مع نيودلهي

أكد وزير الدفاع الباكستاني، برويز ختك، أن بلاده لا ترغب في خوض حرب مع الهند، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



أضاف المسئول الباكستاني - في تصريحات أدلى بها اليوم

الإثنين، وبثتها وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية - أن إسلام آباد ستضظر للرد على أي عدوان هندي بشكل مناسب في حالة إقدام (نيودلهي) على شن حرب.



وأشار إلى أن ما أسماه بـ"تجاهل" المجتمع الدولي لموضوع "كشمير"، يمكن أن يؤدي إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين الدولتين النوويتين.

قال إن الملايين من سكان كشمير يواجهون أسوأ فظائع على يد القوات الهندية.

