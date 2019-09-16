الإمارات والسعودية تقدمان 200 ألف طن من القمح للسودان

وصلت الدفعة الثالثة من شحنة القمح المقدمة للسودان من الإمارات والسعودية، البالغ حجمها 200 ألف طن، المخصصة لتلبية احتياجات الشعب السوداني من هذه السلعة الاستراتيجية.

قال مدير عام صندوق أبو ظبي للتنمية، محمد سيف السويدي- في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الإثنين- إن الدعم الغذائي المقدم للشعب

السوداني يأتي بتوجيهات من قيادتي الإمارات والسعودية، انطلاقًا من حرصهما على ضمان توفير احتياجات الشعب السوداني من الغذاء، وفي إطار الروابط الأخوية التي تجمع الشعب السوداني بالشعبين الإماراتي والسعودي.أضاف، أن الكميات الموردة اليوم، والبالغ حجمها 200 ألف طن، ستغطي احتياجات السودان من هذه السلعة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، ومن شأنها أن تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي تسعى إليه الحكومة السودانية حاليًا.كانت الإمارات والسعودية أعلنتا في شهر أبريل الماضي التزامهما بتقديم 540 ألف طن من القمح لدعم الأمن الغذائي السوداني، حيث تم توريد الدفعتين الأولى والثانية خلال شهر أغسطس الماضي، وشملت الكميات الموردة 140 ألف طن من القمح.