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الأردن وفرنسا يبحثان العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون

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بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني هاتفيًا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات.


وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن الاتصال ركز على

التطورات التي تشهدها المنطقة، حيث أكد العاهل الأردني أهمية تكاتف الجهود الدولية إزاء رفض كل الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب التي من شأنها تقويض حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد للصراع، والذي تقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.


وثمّن العاهل الأردني موقف فرنسا والاتحاد الأوروبي الداعم لحل الدولتين، مشددًا على أهمية توحيد المواقف الدولية بهذا الخصوص.
 

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