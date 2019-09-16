لقاءات ملك إسبانيا مع زعماء الأحزاب للتوافق على مرشح لتشكيل الحكومة

بدأ ملك إسبانيا، الملك فيليب الخامس، اليوم الإثنين، عقد لقاءات مع قادة الأحزاب السياسية، في محاولة للتوافق على مرشح يحصل على دعم البرلمان لتشكيل حكومة جديدة، وذلك بهدف الحول دون إجراء انتخابات وطنية للمرة الثانية هذا العام.
وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن
يسيطر حزب سانشيز على 123 من أصل 350 مقعدًا بالبرلمان، ويعتقد أن سانشيز هو المرشح الأبرز لشغل المنصب إلا أنه لم يحصل على تأييد البرلمان في يوليو الماضي، ولم يتمكن حتى الآن من عقد اتفاق يحصد له المزيد من الدعم.
يذكر أنه إذا لم يحصل أي مرشح على أغلبية برلمانية فسيتم دعوة الناخبين إلى التصويت في انتخابات جديدة في نوفمبر المقبل.. وتنتهي مهلة تشكيل الحكومة الجديدة في 23 من سبتمبر الجاري.
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