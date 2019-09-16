الجامعة العربية: القضاء على الفقر أكبر تحدٍ يواجه المنطقة والعالم

أكدت الجامعة العربية أن القضاء على الفقر بجميع أشكاله هو أكبر تحد يواجه المنطقة والعالم خاصة في ظل التطورات غير المسبوقة التي حدثت في السنوات الماضية وما نجم عنها من نزاعات مسلحة وازدياد موجات الإرهاب وأعداد اللاجئين والنازحين الأمر الذي نتج عنه أثار سلبية على المكتسبات التنموية فضلاً عن الصعوبات للمضي قدماً في مسيرة التنمية العربية.

جاء ذلك في كلمة السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة العربية رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية، اليوم الإثنين، خلال حفل الإطلاق الإقليمي للإطار الاستراتيجي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد 2020-2030 بالقاهرة بحضور ورعاية وزيرة التضامن المصرية الدكتورة غادة والي.

وشددت السفيرة أبوغزالة في كلمتها على أن هذا الإطار العربي المهم يشكل خارطة طريق وبتوقيتات محددة لتعزيز الجهود العربية الرامية لتنفيذ خطة 2030 ولا سيما القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان وهو الهدف الرئيسي للأجندة الأممية للتنمية.

وأوضحت أن القطاع الاجتماعي بجامعة الدول العربية ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب عكف بتعاون وثيق مع المعهد العربي للتخطيط ووكالات الأمم المتخصصة على إعداد مشروع هذا الإطار المهم الذي جاء ليأخذ في الاعتبار خصوصية المنطقة العربية.

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وأشارت إلى أن إطلاقه اليوم يأتي كمحاولة على المستوى الإقليمي بهدف وضع أسس تمكن الدول العربية من تنفيذ أهم أهداف خطة 2030 "القضاء على الفقر بمختلف أبعاده".

وأضافت أن هذا الإطلاق يشكل أيضاً فرصة لاطلاع المواطن على الجهود التي تقوم بها منظومة جامعة الدول العربية لتعزيز جهود الحكومات العربية لضمان حياة أفضل للمواطن العربي.

وقالت أبو غزالة إن اعتماد هذا الإطار الاستراتيجي من القادة العرب في قمتهم التنموية الرابعة جاء ليؤكد العزم العربي على أعلى مستويات اتخاذ القرار للمضي قدماً في مسيرة التنمية العربية، كما يأتي أيضاً مواصلة لجهود جامعة الدول العربية في هذا المجال المهم لتنفيذ البرامج والاستراتيجيات والإعلانات العربية المتخصصة وفي مقدمتها البرنامج العربي للحد من الفقر في الدول العربية الذي أقرته القمة التنموية الأولى في الكويت عام 2009 والإعلان العربي لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 الأبعاد الاجتماعية الذي أقرته القمة العربية في دورتها 27 في موريتانيا وكذلك قرار القمة العربية في الظهران عام 2018 بإنشاء المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد.

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