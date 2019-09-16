ترامب: نعرف منفذ هجوم مصفاتي "أرامكو" وجاهزون للرد

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الليلة الماضية، أنّ بلاده "على أهبة الاستعداد"؛ للردّ على الهجوم الذي استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة أرامكو في السعوديّة.



وفي وقت سابق حمل وزير خارجية أمريكا مايك بومبيو، إيران مسؤولية هجوم أرامكو.



وقال ترامب في تغريدة على تويتر: "إمدادات النفط في السعوديّة تعرّضت لهجوم..هناك سبب يدفعنا للاعتقاد بأنّنا نعرف المُرتكب، ونحن على أهبة الاستعداد للردّ على أساس عمليّة التحقّق، لكننا ننتظر من المملكة أن تُخبرنا مَن تعتقد أنّهُ سبب هذا الهجوم، وبأيّ أشكال سنمضي قدمًا".

وصباح السبت، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين وقعا في منشأتين تابعتين لأرامكو شرقي المملكة، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، فيما تبنت مليشيا "الحوثي" المسؤولية عن الهجوم وقالت إنه استهدف مصفاتين نفطيتين.

