كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المفوضية: بريطانيا لم تقدم أي مقترحات ملموسة للخروج من الاتحاد الاوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت المفوضية الأوروبية إنها لا تزال منفتحة للمناقشات مع بريطانيا لمحاولة إيجاد حل للمأزق الحالي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتحث رئيس الوزراء بوريس جونسون على التوصل إلى حلول قابلة للتطبيق.

وقال الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي إن "مثل هذه المقترحات لم تقدم بعد" خلال غداء عمل اليوم الاثنين بين جونسون ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود جونكر في لوكسمبورج.

قال جونسون مرارًا وتكرارًا إن الولايات المتحدة ستترك الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد في 31 أكتوبر، مع أو بدون اتفاق انسحاب. لكنه يصر على أنه يستطيع إبرام صفقة انفصال لرحيل منظم مع الكتلة في الوقت المناسب.

وتقول مجموعة أصحاب اعمال أوروبيين مؤثرين إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة سيكون بمثابة كارثة "ويجب استبعاده بالتأكيد".

وقال مدير بيزنس يورب ماركوس بيرر في بيان اليوم الاثنين إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة سيكون "ضارًا للغاية" لكل من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، مما يتسبب في "أضرار جسيمة للمواطنين والشركات".

حذر جونسون، الذي التقى اليوم الاثنين برئيس المفوضية الأوروبية جان كلود جونكر في لوكسمبورغ، من رغبته في مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر مع أو بدون اتفاق.

ومع ذلك، اوضح باير إنه يأمل في أن يخرج جونسون بخيارات جديدة "قابلة للتطبيق" لبريكسيت منظم.

وقد اوضحت وزيرة شؤون الاتحاد الأوروبي الفرنسية إن دول الاتحاد الأوروبي مستعدة لمناقشة المقترحات الجديدة المقدمة من بريطانيا بشأن صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا كانت تحمي اتفاق السلام في أيرلندا الشمالية والسوق المشتركة للاتحاد.

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قبل اجتماع وزراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قالت أميلي دي مونتشالين إنه من الضروري أن يدعم أي تعديل على اتفاق الانفصال المقترح حاليا اتفاقية الجمعة العظيمة، وهي المعاهدة التي أنهت عقودًا من الصراع في أيرلندا الشمالية.

وقالت مونتشالين "إذا كان لدى بعض الناس اقتراحات لتقديمها - كما ألمحت المملكة المتحدة - فنحن مستعدون للاستماع إليهم".

وتتمثل نقطة الخلاف الرئيسية حول الصفقة في ما يسمى بالدعم الخلفي، وهي آلية تتطلب من بريطانيا أن تحتفظ ببعض قواعد الاتحاد الأوروبي لتجنب الحدود الشديدة بين أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي وأيرلندا الشمالية في المملكة المتحدة.

واضافت مونتشالين "الدعم هو بوليصة تأمين. إذا لم نتمكن من العثور على أي شيء أفضل، فهذه طريقة لتنظيم أنفسنا من أجل حماية السلام في أيرلندا والسوق المشتركة".

وفي وقت سابق، عقد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اجتماعه الأول مع رئيس الاتحاد الأوروبي جان كلود يونكر بحثًا عن صفقة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

يجري رئيس المفوضية الأوروبية جونكر وجونسون محادثات اليوم الاثنين حول مأدبة غداء من القواقع وسمك السلمون في لوكسمبورغ.

يقول جونسون إن المملكة المتحدة ستغادر الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد في 31 أكتوبر، مع أو بدون اتفاق انسحاب. لكنه يصر على أنه يستطيع إبرام صفقة انفصال مع الكتلة في الوقت المناسب لرحيل منظم. ورفض البرلمان البريطاني الاتفاق الذي توصلت إليه سلفته، تيريزا ماي، ثلاث مرات.

وقال جونسون في صحيفة اليوم الاثنين إنه يعتقد "بحماس" أنه يمكن التوصل إلى صفقة. لكن الاتحاد الأوروبي يقول إنه لا يزال ينتظر مقترحات حازمة من المملكة المتحدة.