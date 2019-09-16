كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إدوارد سنودن يطالب الرئيس الفرنسي بمنحه حق اللجوء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب إدوارد سنودن، المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأميركي، والذي سرب وثائق سرية لبرامج مراقبة حكومية، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمنحه حق اللجوء، حسبما ذكر موقع قناة سكاي نيوز عربية.

وأكد سنودن، الذي يعيش الآن في روسيا لتجنب الملاحقة القضائية في الولايات المتحدة، في مقابلة بثتها إذاعة إنتر الفرنسية، الاثنين، أن "حماية المبلغين عن المخالفات ليس عملاً عدائيًا."

وقال إنه يشعر بأنه يحق له الحصول على الحماية في فرنسا.

وتقدم سنودن دون جدوى بطلب للحصول على اللجوء في فرنسا عام 2013 خلال عهد سلف ماكرون، فرانسوا هولاند، كما طلب اللجوء في عدة بلدان أخرى.

وستصدر مذكرات سنودن، التي تحكي قصة حياته لأول مرة، الثلاثاء، في حوالي 20 دولة من بينها فرنسا، فيما لم ترد الرئاسة الفرنسية على هذا الطلب.

أيد مسؤول فرنسي رفيع فكرة منح اللجوء السياسي للموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية إدوارد سنودن، والذي كان يعيش في المنفى على مدى السنوات الست الماضية بعد تسريب وثائق سرية تجرم جهود المراقبة الجماعية للحكومة الأمريكية.

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وقالت نيكول بيلويت، وزير العدل الفرنسية، عبر البرنامج الإذاعي Le Grand Jury، يوم أمس الاحد: "نعم جيد. أنا أدعم ذلك". مشيرة إلى الدستور الفرنسي، الذي يمنح وضع اللاجئ لمن "يتعرض للاضطهاد بسبب أفعاله / أفعالها لدعم الحرية".

وأضافت "بيلويت": "أعتقد أنه يجب علينا أن نظل مخلصين لمبادئنا القوية المتعلقة بالهجرة، يجب أن نقبل طالبي اللجوء".

وفقا لشبكة الراديو RTL، التي نظمت العرض، حددت الحكومة الفرنسية أنه كان رأيها الشخصي وليس موقفًا رسميًا.

يُقال إن الحكومة الفرنسية نأت بنفسها عن تعليقات وزير العدل الفرنسية، لأن السماح لـ إدوارد سنودن بدخول فرنسا من المحتمل أن يثير جدلاً مع الولايات المتحدة، والتي تريد منه أن يحاكم بتهم التجسس التي تحمل ما لا يقل عن 30 عامًا في السجن.

التماس لـ "ماكرون"

في حديثه إلى المذيع الفرنسي في اليوم السابق، قال إدوارد سنودن، إنه تقدم بطلب للجوء السياسي في فرنسا في العام 2013، عندما كان الرئيس هولاند في منصبه. ولم يكشف عن السبب وراء عدم وصوله إلى فرنسا، لكنه قال، إنه يأمل أن يمنحه الرئيس الحالي، إيمانويل ماكرون، حق اللجوء.

وأضاف: "لا نريد أن تصبح فرنسا مثل تلك الدول التي لا تحبها. الشيء الأكثر حزنًا في هذه القصة هو أن المكان الوحيد الذي تُتاح فيه الفرصة لعملاء المخابرات الأمريكيين للتحدث ليس في أوروبا ولكن هنا في روسيا".

