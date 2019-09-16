كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أكثر من 7000 طفل محاصرين في مخيم بسوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في غرفة معزولة في مخيم الهول، على بعد حوالي 45 كم شرق مدينة الحسكة، جلست الهولندية والألمانية والفرنسية في انتظار السلطات الإدارية لمنحهم الإذن لزيارة أطفالهم في المستشفى. كان كل واحد منهم قد أنجب طفلًا منذ أكثر من عام.

وينضمون إلى أكثر من 3500 طفل لم يتم تسجيل ميلادهم في سوريا أو في بلدان والدهم لأنهم كانوا أعضاء في جماعة داعش الإرهابية.

لقد قطعت هؤلاء النساء وغيرهن طريقًا مظلمًا من خلال الزواج من أعضاء داعش والذين يجدون أنفسهم الآن في هذا الجزء المعزول من سوريا في انتظار مصير مجهول.

وهؤلاء النساء اللواتي كن يرتدين الرأس حتى أخمص القدمين، ولم يكن هناك سوى عيون فضولية غير محجبة. لقد سافروا على بعد آلاف الأميال لتحقيق حلم، والذي اتضح أنه مجرد وهم. وهم الآن يفكرون بغضب في مصيرهم.

ويضم مخيم الهول أكثر من 72000 شخص، معظمهم من سوريا والعراق. ومن بينهم 10732 امرأة هاجرن مع أطفالهن. وحوالي 3.177 امرأة من الأمهات إلى 3500 طفل عديم الجنسية، تتراوح أعمارهم بين شهر إلى ستة أعوام.

وأضف إلى ذلك، 4.055 طفل مهاجر أجنبي، لا يحملون بطاقات هوية أو جوازات سفر ويأتي آباؤهم من 50 دولة غربية وعربية.

وكان آباؤهم الذين هم أعضاء في داعش الذين ماتوا على جبهات القتال أو استسلموا خلال معركة باغوز، آخر معاقل المجموعة في سوريا التي سقطت في أيدي القوات الديمقراطية السورية في مارس.

ويتم الآن احتجاز الأعضاء الذين استسلموا، وينتظرون مصيرهم بعد أن رفضت بلدانهم الأصلية عودتهم على الرغم من مطالب السلطات الكردية المحلية وحلفائهم الأمريكيين.

وقال "فابريزيو كاربوني" رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط والشرق الأوسط أن حوالي 100000 شخص في "هول" والمخيمات المحيطة بها "يتم احتجازهم في نوع من النسيان القانوني في مكان غير مستقر، في مكان متنازع عليه منطقة."

والصليب الأحمر هو إحدى المنظمات الإنسانية الرئيسية التي تقدم المساعدة داخل مخيم الهول المملوء بالمياه، والذي يضم أكثر من 70.000 شخص، بما في ذلك أكثر من 11000 من أفراد أسر مقاتلي داعش المشتبه بهم من عشرات البلدان.

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وقالت ريبيكا البالغة 30 سنة، وهي امرأة ألمانية أتت إلى سوريا في صيف عام 2015. وتزوجت من عضو في داعش ألماني. لقد قُتل بعد عام من الزواج. وقد تزوجت منذ ذلك الحين من مقاتل روسي.

قالت لـصحيفة "الشرق الأوسط": "إنها لم تعد تملك ما يكفي من المال لإعالة نفسها، وكانت الاتصالات مع عائلتها في ألمانيا مستحيلة".

وأضافت: "متى سنخرج من هنا؟ وشددت على أن وضعي يزداد سوءًا كل يوم.

وترفض ألمانيا ومعظم الدول الغربية إعادة مواطنيها الذين يعيشون ويعتقلون في معسكر الهول.

وقالت "ريبيكا" هي أم لطفل عمره أربع سنوات ونصف ولدت من زوجها الألماني، والثاني عمره عشرة أشهر، ولد في باغوز لشريكها الروسي الحالي، الذي اختفى خلال المعركة للاستيلاء على المدينة، ومصيره لا يزال مجهولًا.

وأوضحت: "هل أصبحت عبئًا على حكومتي لدرجة أنها ترفض إعادتي؟ ماذا فعلت؟

وأضافت: "لقد كنت في المنزل طوال هذا الوقت، أنا لم ارتكب جريمة، لقد خدعت مثل كل الآخرين ".

وتخشى النساء من أن يتم إعادة أزواجهن إلى الوطن وفصلهن عنهن وعن أطفالهن.

والأمر الأكثر تعقيدًا هو حالة 300 طفل يتيم قتل آباؤهم في القتال. لقد وقعوا بين مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ورفض اليونيسف استقبالهم ورفض مسؤولي الهول منحهم وثائق هوية.

