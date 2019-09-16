كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألمانيا: لا نرى أي تهديد لإمدادات النفط في الوقت الحالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الحكومة الألمانية، إنها لا ترى حاجة لفتح احتياطياتها النفطية الاستراتيجية بعد الهجوم على مواقع النفط الرئيسية في المملكة العربية السعودية

وقالت المتحدثة باسم وزارة الاقتصاد بيت بارون اليوم الاثنين إن المسؤولين " بالطبع يراقبون الموقف عن كثب" لكنهم لا يرون في الوقت الحالي أي تهديد لإمدادات النفط في ألمانيا.

يعتمد أكبر اقتصاد في أوروبا بالكامل تقريبًا على الواردات لتلبية احتياجاتها النفطية، لكنه يعتمد على الإمدادات من العديد من المنتجين، وخاصة روسيا.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة ستيفن سيبرت أن ألمانيا ليس لديها معلومات خاصة بها عن الجهة التي تقف وراء الهجوم، والتي اعلن المتمردون الحوثيون في اليمن مسئوليتهم عنها.

وقال سيبرت، مرددًا تصريحات سابقة لوزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إنه من المهم الحصول على "إسناد دقيق للمسؤولية" قبل التفكير في اتخاذ مزيد من الخطوات.

قد ارتفعت أسعار الطاقة العالمية اليوم الاثنين بعد أن تسبب هجوم في نهاية الأسبوع على منشآت نفطية رئيسية في المملكة العربية السعودية في حدوث أسوأ اضطراب في الإمدادات العالمية المسجلة.

تتوقع S&P Global Platts زيادة في سعر النفط الخام الخفيف في بحر الشمال بأكثر من 10 دولارات. وبينما تستطيع المملكة العربية السعودية الحفاظ على الصادرات واستخدام الاحتياطيات على المدى القصير، فإن أي تعطيل طويل الأمد سيضر بالقدرة الإنتاجية لدى أوبك وقدرة الوكالة الدولية للطاقة على استخدام الاحتياطيات لدعم السوق.

من بين شركات الطيران التي انخفضت أسهمها بنسبة 2٪ أو أكثر في سوق ما قبل التسويق هي شركة ساوثويست إيرلاينز وشركة أمريكان إيرلاينز جروب وشركة دلتا إيرلاينز وشركة طيران جيت بلو وشركة سبيريت إيرلاينز وشركة ألاسكا إير جروب.

انخفض مشغل الرحلات البحرية رويال كاربيان كروز Royal Caribbean Cruises Ltd. بنسبة 2٪، في حين انخفض سهم كارنفال كورب Carnival Corp بنسبة 3٪.

وقال ايفان بيتريلا، استاذ الاقتصاد المساعد بكلية وورويك للاعمال بكلية التجارة، في بيان عبر البريد الالكتروني "من الواضح أن ارتفاع أسعار النفط حدث غير مرحب به في المناخ الاقتصادي الحالي خاصة إذا بقي على هذا المستوى لفترة طويلة من الزمن."

يساعد الطلب على المزيد من إمدادات النفط المحدودة في دفع أسهم شركات الطاقة إلى الارتفاع. ارتفع سهم شركة إكسون موبيل بنسبة 4 ٪، في حين ارتفع سهم شركة رويال داتش شل وبتروتشاينا وتوتال إس إيه حوالي 2 ٪.

Advertisements

ويقول وزير التجارة الياباني إيشو سوغوارا إن اليابان تراقب عن كثب تأثيرًا محتملًا على إمدادات النفط وحركة السوق في أعقاب هجوم في نهاية الأسبوع على منشآت نفطية سعودية رئيسية.

وقال سوجوارا في بيان اليوم الاثنين إن اليابان لديها احتياطيات نفطية لنحو 230 يومًا من الاستهلاك المحلي، لكن إذا لزم الأمر، يمكنها إطلاق بعض الاحتياطيات ووضع تدابير أخرى، بالتعاون مع دول أخرى ووكالة الطاقة الدولية.

تصاعدت التوترات في الخليج الفارسي إثر هجوم نهاية الأسبوع على مواقع نفطية رئيسية في المملكة العربية السعودية زعمت الولايات المتحدة أن إيران مسؤولة عنها - وهي اتهامات تنفيها طهران. زعم المتمردون الحوثيون اليمنيون المدعومون من إيران أنهم استهدفوا المنشأة السعودية بالطائرات بدون طيار.

كما أدان وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري ما أسماه "هجوم إيران على المملكة العربية السعودية" في خطاب أمام المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا.

وقال بيري اليوم الاثنين في النمسا: "هذا السلوك غير مقبول" وأن إيران "يجب أن تتحمل المسؤولية". وأضاف: "لا تخطؤا الأمر، فقد كان هذا هجومًا متعمدًا على الاقتصاد العالمي وسوق الطاقة العالمي".

واشار الي إن الرئيس دونالد ترامب قد أذن بالإفراج عن احتياطيات النفط الاستراتيجية إذا احتاجت الولايات المتحدة إليها، وأن "وزارته مستعدة" للتقدم إذا لزم الأمر.

وتابع قائلا أنه "على الرغم من الجهود الإيرانية الخبيثة فإننا على ثقة كبيرة من أن السوق مرن وسيرد".

يحذر متمردو الحوثي اليمنيون المدعومون من إيران من المزيد من الهجمات على المنشآت النفطية الرئيسية في المملكة العربية السعودية ويحثون الشركات الأجنبية التي تتعامل مع المملكة على الابتعاد عن مواقع الطاقة لديها.

وقال يحيى ساري، المتحدث باسم الحوثيين، اليوم الاثنين، انه يمكن استهداف منشآت مثل معمل بقيق لتكرير النفط وحقل نفط سعودي رئيسي " في أي وقت".

وقد ادعى الحوثيون مسئوليتهم عن الهجوم يوم السبت، لكن ألقت الولايات المتحدة باللوم على إيران، حيث نشرت صور أقمار صناعية تزعم أنها تظهر انبعاث الحريق قد يكون من العراق أو إيران.

وقد نفت إيران تورطها في الهجوم، على الرغم من أنه يأتي وسط توترات متصاعدة بشأن اتفاق طهران النووي مع القوى العالمية.