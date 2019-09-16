كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زعيم منطقة بنتلاند الصومالية: أتعهد بشدة بحماية أي شخص يستثمر في بونتلاند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توعد رئيس بونتلاند، المنطقة الصومالية المتمتعة بحكم شبه ذاتي، الجماعات المسلحة بالهزيمة في المنطقة، مؤكدًا أنه يسعى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية.

وقال الرئيس سعيد عبد الله ديني في مؤتمر استثماري في العاصمة جاروي: "أتعهد بشدة بحماية أي شخص يستثمر في بونتلاند".

وأضاف هناك عدد قليل من المقاتلين الإرهابيين من الشباب وداعش ، الذين يختبئون في بعض أماكن الدولة ، وسوف يهزمون قريبًا."

حضر مؤتمر بونتلاند الاستثماري الأول على الإطلاق وفود من الصين وتركيا والهند والمملكة العربية السعودية.

وتقع بونتلاند على خليج عدن بالقرب من مدخل البحر الأحمر ، وأصبحت شبه متمتعة بالحكم الذاتي في عام 1998 ونجا من أسوأ حرب أهلية في الصومال.

قدم رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيرى، الشكر للمجتمعات التي تعيش في مدينة ماركا القديمة لتنفيذ اتفاق المصالحة.

وترأست الحكومة الفيدرالية العملية في وقت سابق من هذا العام لوضع حد للفظائع بين ميليشيات قبلية متحاربة في المدينة الساحلية.

ومن خلال حديثه أثناء زيارته للمدينة ، شكر حسن خيرى السكان على دعمهم للوحدة والحفاظ على السلام والأمن منذ التوصل إلى الاتفاق.

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وحث رئيس مجلس الدولة السكان المحليين على العمل عن كثب مع مختلف الأجهزة الأمنية ومضاعفة علاقاتهم الوثيقة في ضمان الأمن.

وتعهد بتقديم التمويل من الحكومة الفيدرالية لتعزيز الرياضة في المدينة.

وبرفقة رئيس ولاية جنوب غرب الصومال، عبد العزيز لافتا غارين ، اختتم رئيس الوزراء زيارته التي استمرت أسبوعًا في الولاية وعاد إلى العاصمة مقديشو.

ودعا خيرى، الذي أعرب عن تقديره للترحيب الحار الذي حظي به والوفد المرافق له ، الإدارة المحلية في المدينة إلى تقديم قائمة من القضايا الملحة للمجتمع.

خرج مئات الأشخاص إلى شوارع مدينة كيسمايو الساحلية للاحتجاج على الحكومة الفيدرالية الصومالية وتدخلات قطر بشأن القرار الأخير بإعادة توجيه جميع الرحلات الجوية من وإلى كيسمايو عبر مقديشو.

وبدأت المظاهرة في وقت سابق يوم السبت في بلدة كيسمايو ، على بعد حوالي 500 كيلومتر جنوب العاصمة الصومالية مقديشو.