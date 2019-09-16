كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران: "روحاني" و"ترامب" لن يجتمعا في الأمم المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت السلطات الإيرانية، اليوم الاثنين، أن الرئيس حسن روحانى لن يجتمع مع الرئيس الامريكى دونالد ترامب فى الامم المتحدة، بعد يوم واحد من ترك البيت الابيض مفتوحًا أمام إمكانية إجراء محادثات بينهما.

وقال عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية في تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي: "لا يوجد مثل هذا الحدث على جدول أعمالنا، ولن يحدث. لن يعقد مثل هذا الاجتماع".

وقد رفض المسؤولون الإيرانيون، مرارًا، عقد أي اجتماع وأي محادثات مع واشنطن بينما تخضع إيران لعقوبات، والتي أعاد "ترامب" فرضها بعد الانسحاب العام الماضي من الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية لعام 2015.

وكانت إيران قد أدانت في وقت سابق، الاتهامات الأمريكية بأنها كانت وراء هجوم على مصانع النفط السعودية، ووصفتها بأنها "غير مقبولة"، بعد أن قالت الولايات المتحدة، إنها "مغلقة ومحملة" لرد محتمل. وأعلن المتمردون الحوثيون اليمنيون المنضمون لإيران مسؤوليتها هذه الضربات.

رفع العقوبات أولًا

قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي: "إن وقف جميع العقوبات شرط مسبق لا غنى عنه للدبلوماسية البناءة. إننا نعقد اجتماعات عندما نكون متأكدين من أن مشاكل شعبنا يمكن حلها".

وأضاف "ربيعي": "يجب رفع العقوبات، ويجب على الولايات المتحدة احترام الأمة الإيرانية".

وقالت مستشارة البيت الأبيض كيليان كونواي، يوم أمس الأحد، إن هجمات اليوم السابق "لم تساعد آفاق عقد اجتماع بين الزعيمين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر، لكنها تركت احتمال عقد اجتماع.

Advertisements

ألقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو باللوم على إيران، بشأن الهجمات التي شنتها طائرات بدون طيار في الآونة الأخيرة على منشآت النفط السعودية، وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة لديها "سبب للاعتقاد بأننا نعرف الجاني"؛ وتنفي إيران أي لها دور في الحادث.

وأثارت الاتهامات بشأن دور طهران المزعوم في هجمات نهاية الأسبوع على مصنع للنفط وحقل النفط السعودي، غضب وزارة الخارجية الإيرانية.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية، عباس موسوي، في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الإيراني الرسمي، اليوم الاثنين: "هذه الادعاءات تدين باعتبارها غير مقبولة ولا أساس لها من الصحة"

في الساعات الأولى من يوم السبت، استُهدف مصنعان من أرامكو السعودية فيما وصفته السلطات المحلية بهجوم بدون طيار، مما أدى إلى اشتعال النار في منشآت النفط ودفع المملكة إلى إيقاف حوالي نصف إنتاجها الخام.

رد فعل المسؤولين الأمريكيين على الهجوم

قال وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو: "لا يوجد دليل على أن الهجمات جاءت من اليمن" ووجه أصابع الاتهام إلى إيران.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقل استعدادًا، قائلًا، إن الولايات المتحدة كانت "مغلقة ومحملة حسب التحقق" من الجاني وتنتظر التحقق من السعودية، التي لم تذكر أي أسماء حتى الآن.

لم يذكر "ترامب"، إيران أو يحدد ما إذا كان الخيار العسكري مطروحًا على الطاولة؛ ومع ذلك، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، اليوم الاثنين، نقلًا عن مصدر في الإدارة الأمريكية، أن الولايات المتحدة كانت تفكر في "رد عسكري خطير"، على الرغم من أن بعض المسؤولين العسكريين كانوا يحثون على ضبط النفس.

في تقرير منفصل لم يتم تأكيده بعد، قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى لم تكشف هويته، شبكة "أيه بي سي نيوز"، أن إيران كانت وراء الهجوم، حيث أطلقت نحو عشرة صواريخ كروز وأكثر من 20 طائرة من أراضيها لاستهداف المنشآت النفطية السعودية. ونقل عن المسؤول قوله "إنها كانت إيران. الحوثيون يدعون الفضل في شيء لم يفعلوه".