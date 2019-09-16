تونس.. بعد فرز 40 بالمائة من المحاضر قيس سعيد ونبيل القروي مازالا في الصدارة

قالت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في تونس إن المترشح الرئاسي قيس سعيد لازال يتصدر نتائج الإنتخابات التي جرت أمس الأحد، وذلك بعد فرز حوالي 40 بالمائة من محاضر الفرز عند منتصف نهار اليوم الإثنين، حيث تحصل قيس بكافة الدوائر على 253844 صوتا ما يقابل نسبة 18.9 بالمائة من الأصوات.
وفي المرتبة الثانية يأتي نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس بنسبة 15 بالمائة يليه عبد الفتاح مورو عن حركة النهضة بنسبة 13.1 بالمائة ثم عبد الكريم الزبيدي بنسبة 9.9 بالمائة فيوسف الشاهد (حزب تحيا تونس) 7.2 بالمائة ثم لطفي المرايحي (الاتحاد الشعبي الجمهوري) بنسبة 7 بالمائة.
ورغم أنها غير نهائية، فقد شكلت النتائج مفاجأة غير متوقعة لدى المراقبين للإنتخابات الرئاسية في تونس، خصوصا مع الإقصاء المرتقب لأرز المرشحين لاسيما رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ووزير الدفاع السابق عبد الكريم الزبيدي، وأيضا مرشح حركة النهضة عبد الفتاح مورو.
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