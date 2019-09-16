مدرب النصر السعودي يحسم مشاركة حمد الله في قمة دوري الأبطال

أكد البرتغالي روي فيتوريا، مدرب فريق النصر السعودي، جاهزية نجمه المغربي، عبد الرزاق حمد الله، من أجل المشاركة في مباراة اليوم أمام السد القطري، في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، والتي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة.
وكانت شكوك تحوم حول مشاركة اللاعب المغربي، هداف الدوري السعودي الموسم الماضي، وذلك بسبب تعرضه للإصابة، غير أن فيتوريا أكد على مشاركته رفقة الثنائي العائد، عبد العزيز الجبرين وعبد الرحمن العبيد.
وكان حمد الله، قد غاب عن لقاء الذهاب، في الرياض، والذي انتهى بانتصار الفريق السعودي، بهدفين مقابل هدف وحيد، بسبب معاناته من الإصابة.
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