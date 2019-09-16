اليوم.. الجلسة الثالثة لمحاكمة الصحفية هاجر الريسوني بالمحكمة الابتدائية بالرباط

تشهد المحكمة الابتدائية بالرباط، بعد زوال اليوم الإثنين، الجلسة الثالثة لمحاكمة الزميلة الصحافية هاجر الريسوني، المعتقلة بسجن العرجات، والمتابعة بتهم تتعلق بالإجهاض، وذلك بعدما رفضت المحكمة الإثنين الماضي، متابعتها في حالة سراح.

وينتظر أن تعرف جلسة اليوم، مرافعات هيئات الدفاع، المتعلقة بالإجراءات الشكلية، وما يتعلق بعدم احترام المساطر أثناء الاعتقال، خاصة بعدما تمت متابعة الريسوني في إطار “التلبس”.

ويرتقب أيضا إثارة موضوع إخضاع هاجر لفحص قسري لرحمها، في مستشفى ابن سينا بالرباط، بعد اعتقالها من أمام باب العمارة، التي يوجد بها طبيبها.

وخلفَ اعتقال الزميلة الصحافية في جريدة “أخبار اليوم”، هاجر الريسوني، قبل أسبوعين، صدمة كبيرة في أوساط الحقوقيين، والسياسيين، والصحافيين، إذ أطلقت حملة واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي للتضامن معها تحت وسم #هاجر_ليست_مجرمة”.

كما وصلت قضية هاجر الريسوني إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعدما وضعت منظمة دولية شكاية باسمها يوم 12 شتنبر الجاري، أمام عدد من المقررين الخاصين وفرق العمل.