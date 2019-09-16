تونس.. نتائج أولية رسمية تؤكد تصدر قيس سعيد ونبيل القروي سباق الرئاسة

أظهرت نتائج رسمية أولية جديدة للانتخابات الرئاسية في تونس، اليوم الاثنين، تصدر المرشح المستقل قيس سعيد لقائمة الفائزين يليه المرشح السجين نبيل القروي، وذلك بعد فرز أكثر من ربع أوراق الاقتراع.

وذكرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أن أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد حصل على نسبة 19 بالمئة من أصوات الناخبين، أي 176 ألفا و866 صوتا، وذلك بعد فرز 27 بالمئة من محاضر الانتخابات.

وأوضحت الهيئة أن نبيل القروي، الذي اعتقلته السلطات التونسية في 23 غشت الماضي بتهم تهرب ضريبي وتبييض أموال، حصل على نسبة 14.9 بالمئة بواقع 138 ألفا و352 صوتا.

ويأتي في المرتبة الثالثة في قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها ، مرشح حركة النهضة عبد الفتاح موروالذي صوت له 121 ألف ناخبا أي بنسبة13.1 بالمائة من الأصوات ، يليه عبد الكريم الزبيدي بنسبة 9.6 بالمائة ثم رئيس الحكومة يوسف الشاهد 7,4 بالمائة.