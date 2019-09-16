يوفنتوس مهدد بفقدان مهاجمه أمام أتلتيكو مدريد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن الشكوك تحوم حول إمكانية مشاركة النجم الأرجنتيني، غونزالو هيغوين، في المباراة المرتقبة بين يوفنتوس الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني، ضمن الجولة الافتتاحية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وبحسب ما نقله موقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن هيغوين عانى من إصابة في الفخذ خلال مباراة يوفنتوس وفيورنتينا، السبت الماضي في ثالث جولات الدوري الإيطالي.

وأضاف أنه رغم إصابة هيغوين، إلا أن النادي الإيطالي متفائل بتعافي المهاجم في الوقت المناسب قبل موقعة الأربعاء أمام أتلتيكو مدريد.

ولفت الموقع إلى أن باولو ديبالا نجم البيانكونيري، على استعداد لتولي المسؤولية وتعويض غياب هيغوين.