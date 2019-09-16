القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن الشكوك تحوم حول إمكانية مشاركة النجم الأرجنتيني، غونزالو هيغوين، في المباراة المرتقبة بين يوفنتوس الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني، ضمن الجولة الافتتاحية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.
وبحسب ما نقله موقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن هيغوين عانى من إصابة في الفخذ خلال مباراة يوفنتوس وفيورنتينا، السبت الماضي في ثالث جولات الدوري الإيطالي.
وأضاف أنه رغم إصابة هيغوين، إلا أن النادي الإيطالي متفائل بتعافي المهاجم في الوقت المناسب قبل موقعة الأربعاء أمام أتلتيكو مدريد.
ولفت الموقع إلى أن باولو ديبالا نجم البيانكونيري، على استعداد لتولي المسؤولية وتعويض غياب هيغوين.
كانت هذه تفاصيل خبر يوفنتوس مهدد بفقدان مهاجمه أمام أتلتيكو مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.