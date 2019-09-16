ميسي يسعى للحاق بمواجهة بوروسيا دورتموند

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأنه من المتوقع أن تنطلق غدا، الثلاثاء، مباريات دور المجموعات ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تشهد الجولة الأولى مجموعة من المباريات القوية والمثيرة التي تأتي في بداية الرحلة لعدد من الفرق الكبيرة في البطولة.

وسيحل برشلونة الإسباني حامل لقب الليغا، ضيفًا على نظيره بوروسيا دورتموند وصيف الدوري الألماني.

وتدرب ليونيل ميسي، أمس الأحد، مع الفريق الكاتالوني، للمرة الأولى بعد غيابه في الفترة الماضية بسبب الإصابة.

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ورغم غيابه المتوقع عن صفوف الفريق في مباراة الغد، أكد ليونيل ميسي أنه يتطلع لهذه المباراة.

وقال ميسي في تصريحات نشرها موقع الاتحاد الأوروبي "البطولة صعبة للغاية، والفرق القوية فقط هي من وصلت لدور المجموعات. هذا هو ما يجعلها بطولة خاصة للغاية".

وأضاف "سنواجه دورتموند الذي لم نلتقيه من قبل في دوري الأبطال، أتذكر مشاهدة استاد هذا الفريق على التلفزيون، وطالما أحببته بسبب مشجعيه وأيضا لما يقدمه النادي".