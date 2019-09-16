القدس - بواسطة محمد عز العرب - احتجز الحرس الثوري الإيراني، اليوم، الإثنين، سفينة تنقل النفط على متنها 11 شخصًا، كانت ترفع العلم الإماراتي.
وأضافت وكالة "فارس" للأنباء، أن السفينة كان تحمل 250 ألف لتر من "الديزل المهرّب"، واحتجزت هرمزكان، جنوبيّ إيران.
ونقلت وكالة "فارس" عن العميد في الحرس الثوري، علي عظمائي، أن السفينة "لنش"، أبحرت من ميناء "لنكة" المطل على الخليج العربي، وكانت متجهة للإمارات، وتم توقيفها عند مسافة 20 ميلا شرقي جزيرة طنب الكبرى، المتنازع عليها مع الإمارات.
وأضاف أن تم توقيف الطاقم المكون من 11 شخصا وإحالتهم للجهة القضائية.
ويأتي احتجاز السفينة من قبل الحرس الثوري في وقت يتهم فيه مسؤولون أميركيّون إيران بالوقوف وراء هجمات استهدفت منشأتي نفطٍ سعوديّتين، أسفرت عن خفض إنتاج السعودية من النفط بملايين البراميل يوميًا، تبناها الحوثيّون.
ويأتي احتجاز السفينة من قبل الحرس الثوري في وقت يتهم فيه مسؤولون أميركيّون إيران بالوقوف وراء هجمات استهدفت منشأتي نفطٍ سعوديّتين، أسفرت عن خفض إنتاج السعودية من النفط بملايين البراميل يوميًا، تبناها الحوثيّون.
ومنذ أيّار/ مايو الماضي، احتجزت إيران عددًا من السفن وناقلات النفط في الخليج العربي، أبرزها احتجاز ناقلة النفط البريطانيّة "ستينا إمبيرو".
كانت هذه تفاصيل خبر الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة نفط في مضيق هرمز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.