الحكومة الفلسطينيّة تجتمع في الأغوار: جزء لا يتجزأ من فلسطين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال رئيس الوزراء الفلسطينيّ، محمد إشتية، خلال جلسة لحكومته عقدت في الأغوار، إنها "جزء لا يتجزأ من الجغرافيا الفلسطينية والحديث عن ضمها باطل والمستوطنون غير شرعيين".

وتأتي جلسة الحكومة الفلسطينيّة بعد يومٍ واحد من عقد حكومة الاحتلال اجتماعا لها في الأغوار وبعد أقلّ من أسبوع على تعهّد رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، بضمّ الأغوار وشمال البحر الميت بعد فوزه في الانتخابات المقرّرة غدًا، الثلاثاء.

وأضاف إشتيّة أن مساحة الأغوار الفلسطينية 1622 كيلومترا مربعا، وتشكل 28% من مساحة الضفة الغربية، والحديث عن ضم الأغوار كلام باطل، "الفلسطيني هنا قبل المستوطن، والمستوطنون هنا غير شرعيين وغير قانونيين، والحديث عن ضم الأغوار باطل ومدان من كل الأطراف ومحاولة لكسب أصوات انتخابية".

وأشار إلى أن اجتماع الحكومة الفلسطينيّة اليوم في بلدة فصايل هو للتأكيد على هويتها الفلسطينية.

وشكر إشتيّة جميع الدول التي أدانت إعلان نتنياهو بخصوص الأغوار، وذكّر بقرار مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي، الذي أدان بكامل مكوناته إعلان نتنياهو، كما شكر الدول الأوروبية وجميع الدول العربية التي أدانت الأمر.

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وشدد إشتية على أنّ الحكومة تجتمع اليوم في الأغوار "ليس من أجل أن تدين أو تستنكر، بل من أجل أن نتواجد بين أهلنا لتعزيز صمودهم، في قضايا متعلقة بتربية الثروة الحيوانية، وخزانات المياه وتأهيل البركة الرومانية التي ستغذي أكثر من 3500 دونم من عين فصايل".

وأكد إشتيّة أنّ العناقيد الزراعية التي أعلن عنها في قلقيلية وطولكرم وجنين وطوباس، ستمتد إلى الأغوار الفلسطينية كاملة، وأن حكومته ستعمل مع شركائها الدوليين لتعزيز صمود أهلنا في الأغوار على أرضنا.

وشدّد إشتيّة على أننا سنقاضي إسرائيل في الحاكم الدولية على استغلالها لأرضنا في الأغوار، وسنبقى نصارع هذا الاحتلال على الأرض وفي مختلف المحافل الدولية، وقال "إسرائيل تستثمر في الأغوار وزرعت أكثر من مليون شجرة نخيل منذ عام 1967 حتى يومنا هذا".

وجدد التأكيد على أن الأغوار مركب رئيسي من الجغرافيا الفلسطينية، والفلسطيني وُلدَ ليكون على هذه الأرض، وهي جزء مهم من أراضي دولتنا الفلسطينية المتكاملة والمتواصلة الأطراف، وأن الحكومة ستتخذ قرارات تدعم صمود أهلنا هنا.