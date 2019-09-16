مقتل جنديين صوماليين في انفجار لغم أرضي

قتل جنديان صوماليان، الإثنين، وأصيب 4 آخرون جراء انفجار لغم أرضي استهدف سيارة كانت تقلهم في إقليم شبيلي السفلى.

وقالت مصادر لـ"العين الإخبارية" إن السيارة تعرضت لتفجير بالقرب من منطقة “شلامبود” في إقليم شبيلي السفلى بينما كانت قادمة من مدينة “مركا".

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ولم تعلن أية جماعة مسؤوليتها، لكن أصابع الاتهام تشير إلى حركة الشباب الإرهابية التي نفذت مثل هذه الهجمات.



ونهاية الأسبوع الماضي، قتل نائب حاكم منطقة شبيلي السفلى عبد الله شتاوي وعدد من المسؤولين الحكوميين في انفجار لغم أرضي على أحد الطرق بين مدينتي جوهر وبلعد.

ويشهد إقليم شبيلي السفلى المجاور للعاصمة مقديشو عمليات عسكرية ضد حركة الشباب الإرهابية التي فقدت السيطرة على بعض المناطق في الإقليم في الأسابيع الماضية إلا أنها ما زالت تنشط في عملياتها التي تستهدف بها مسؤولين حكوميين.

