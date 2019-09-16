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العين الإخبارية - داوود عبد الرؤوفالإثنين 2019/9/16 02:50 م بتوقيت أبوظبي
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، إن حديث إسرائيل عن ضم الأغوار "باطل"، مؤكدا أنهم سيقاضون الاحتلال في المحاكم الدولية.
أقوال رئيس الوزراء الفلسطيني جاءت في مستهل جلسة للحكومة عُقدت اليوم في قرية "فصايل" بغور الأردن.
ويأتي هذا الاجتماع، ردا على انعقاد جلسة لحكومة الاحتلال، أمس الأحد، في إحدى المستوطنات الإسرائيلية في الأغوار.
وفي ختام جلسة الحكومة الإسرائيلية، جرى الإعلان عن إقامة مستوطنة جديدة في الأغوار لتنضم إلى 30 مستوطنة تمت إقامتها منذ الاحتلال عام 1967.
وأكد اشتيه خلال الاجتماع "سنقاضي إسرائيل في المحاكم الدولية على استغلالها لأرضنا في الأغوار، وسنبقى نصارع هذا الاحتلال على الأرض وفي مختلف المحافل الدولية".
وأضاف "بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، ملتزمون بالعمل على تعزيز صمود أهلنا بشتى الطرق وأن تكون الأغوار حديقة خضار وفواكه فلسطين".
ولفت إلى أن اجتماع الحكومة اليوم في فصايل "هو للتأكيد على هويتها الفلسطينية".
وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وفي مسعى أخير منه لتجنيد أصوات اليمين في إسرائيل، أعلن في مؤتمر صحفي استثنائي، الثلاثاء الماضي، عزمه ضم غور الأردن وشمالي البحر الميت، كخطوة نحو ضم المستوطنات في الضفة الغربية.
وقوبلت تصريحات نتنياهو بموجة غضب وإدانات عربية ودولية واسعة النطاق.
كانت هذه تفاصيل خبر فلسطين ترد على نتنياهو من الأغوار : قرار باطل وسنقاضي إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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