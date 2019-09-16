الان تتابع بريطانيا: نقف بجانب حلفائنا السعوديين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365 قال متحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، إن جونسون يساند حلفاءه السعوديين في أعقاب هجوم على منشأتي النفط وصفه بأنه “انتهاك سافر للقانون الدولي”. ورد المتحدث على سؤال عن السحب من الاحتياطيات النفطية، قائلًا إن بريطانيا تراقب الوضع وتتعاون مع وكالة الطاقة الدولية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا: نقف بجانب حلفائنا السعوديين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.