وزير الطاقة الأمريكي يتهم إيران بالضلوع في هجوم منشأتي أرامكو

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

اتهم وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري، إيران بالضلوع في هجوم منشأتي أرامكو، قائلًا: “على إيران تحمل مسؤولية العمل وهذا السلوك غير مقبول”.

وأضاف في تصريحات له اليوم الإثنين: لا شك أنه هجوم مدبر يستهدف الاقتصاد وسوق الطاقة العالمي، ورغم مساعي إيران الخبيثة إلا أننا واثقون من قدرة السوق على التعافي.