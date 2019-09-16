الان تتابع وزير الطاقة الأمريكي يتهم إيران بالضلوع في هجوم منشأتي أرامكو والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
اتهم وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري، إيران بالضلوع في هجوم منشأتي أرامكو، قائلًا: “على إيران تحمل مسؤولية العمل وهذا السلوك غير مقبول”.
وأضاف في تصريحات له اليوم الإثنين: لا شك أنه هجوم مدبر يستهدف الاقتصاد وسوق الطاقة العالمي، ورغم مساعي إيران الخبيثة إلا أننا واثقون من قدرة السوق على التعافي.
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