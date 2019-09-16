قيادي سابق في "الإخوان": الجماعة استحدثت قسم "الحرب النفسية" لإطلاق الشائعات

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الإثنين 16 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ متابعات

قال ثروت الخرباوى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن تنظيم الإخوان يسعى بكل الطرق للتشكيك فى أى إنجاز تحققه الدولة المصرية.



ولفت الخرباوي إلى أن الجماعة تستخدم وسائل التواصل الاجتماعى والقنوات الفضائية التي تدار من الخارج ، لكن الذي لا يعرفه أحد أن الإخوان منذ أواخر حكمهم استحدثوا قسما جديدا من أقسام الجماعة اسمه "قسم الحرب النفسية" ، مهمته إطلاق الشائعات، كان هذا القسم في بدايته مجرد لجنة من لجان القسم السياسي.

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وتابع القيادى السابق بجماعة الإخوان، فى تصريح لـصحيفة "اليوم السابع" المصرية، أن هذا القسم الذى استحدثه الإخوان أصبح له فرع في حزب الحرية والعدالة – المنحل - ثم أصبح قسما مستقلا من أقسام الجماعة ، ثم تطور القسم وأصبح من الناحية التنظيمية يتبع التنظيم الدولي، وجعلوا له فروع في كل دولة من الدول التي لهم فيها كيانات ، مضيفا قيادات هذا الفرع متخصصة ودارسة لعلوم النفس والاجتماع والميديا والجرافيك.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى فند بعض الشائعات التى انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعى، وطالت التشكيك فى القوات المسلحة.

وأكد السيسي أن الجيش أشرف على مشروعات طرق فقط تقدر بقيمة 175 مليار جنيه، مشددا على أن المؤسسة العسكرية مغلقة وحساسة للغاية.