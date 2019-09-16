الاتحاد الأوربي: الهجوم على أرامكو يشكل خطرا فعليا على الأمن الإقليمي

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الإثنين 16 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
طالب الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، بأكبر قدر من ضبط النفس بعد الهجوم الذي استهدف معملي أرامكو في السعودية، السبت.
وذكرت المتحدثة باسم وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني أن "هجوم أمس بواسطة طائرات بدون طيار على منشأتين نفطيتين لأرامكو في السعودية يشكل خطرا فعليا على الأمن الإقليمي".
وتابعت: "من المهم التثبت بوضوح من الوقائع وتحديد المسؤولية في هذا الهجوم المؤسف".
وأضافت موغريني: "وفي الوقت ذاته، يكرر الاتحاد الأوروبي دعوته من أجل أكبر قدر ممكن من ضبط النفس وخفض حدة التوتر".
وكررت موغيريني إلى حد بعيد بياناً أصدره الاتحاد الأوروبي، أمس الأحد. وكان الاتحاد الأوروبي قد حذّر الأحد من "تهديد حقيقي للأمن الإقليمي" في الشرق الأوسط بعد الهجمات على المنشأتين النفطيتين، التي أعلنت ميليشيات الحوثي مسؤوليتها عنها.
وأكدت موغيريني أمس في بيان أن الهجوم "يمثل تهديدا حقيقيا للأمن الإقليمي".
وزادت: "وفي وقت يتصاعد فيه التوتر بالمنطقة يقوض هذا الهجوم العمل المتواصل من أجل وقف التصعيد والحوار".
ودعت موغيريني إلى "أقصى درجات ضبط النفس ووقف التصعيد".
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