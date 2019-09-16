جمهورية القمر المتحدة تدين الهجوم على منشآت نفطية سعودية

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الإثنين 16 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
دانت جمهورية القمر المتحدة الهجوم الإرهابي على معملي شركة #أرامكو في المملكة العربية السعودية.
وطالبت المجتمع الدولي بضرورة الاضطلاع والقيام بدوره المنوط به في التصدي لأشكال الإرهاب والعنف والتطرف.
ويوم أمس الأول قالت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية إن الحرائق التي شبت في معامل لشركة أرامكو النفطية في بقيق في المنطقة الشرقية ناجم عن استهداف بطائرات دون طيار أو ما يُعرف بـ"درون".
جاء ذلك في بيان على لسان المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، حيث قال: "عند الساعة الرابعة من صباح السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار ’درون‘، حيث تم بتوفيق الله السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك. والله ولي التوفيق".
وجاء بيان الداخلية السعودية بعد انتشار مقاطع فيديو تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر اشتعال النار في عدد من المواقع في المعمل.
وقوبلت العملية التي تبنتها المليشيا بإدانات عربية ودولية على نطاق واسع.
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