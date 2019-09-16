بريطانيا.. جونسون يجتمع مع يونكر وسط مأزق الخروج من الاتحاد الأوروبي

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الإثنين 16 سبتمبر 2019

جونسون

كتب الخليج 365 ـ متابعات

يلتقي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، برئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر لأول مرة منذ توليه منصبه، في الوقت الذي لا تظهر فيه الجهود المبذولة لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق في 31 أكتوبر المقبل أي تقدم يذكر.



وكان جونسون، الذي تولى رئاسة الوزراء في يوليو الماضي، قد تهد بعدم حدوث أي تأجيل آخر لموعد مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي، بينما رفض قبول شروط الصفقة التي تم التفاوض عليها مع بروكسل بهدف تسهيل عملية الانتقال.

وذكر مصدر بالحكومة البريطانية، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن جونسون "سيوضح خلال اجتماعهما، في مدينة لوكسمبورج مسقط رأس يونكر، أنه سيرفض حدوث أي تمديد آخر،في حال عرض ذلك".

وعبر جونسون عن تفاؤل حذر بشأن التوصل إلى اتفاق. ومع ذلك، فقد تصاعد الإحباط في بروكسل بسبب عدم وجود مقترحات ملموسة من جانب لندن.

وقال دبلوماسي أوروبي لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) يوم الأحد، والذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "لا توجد مؤشرات على حدوث انفراجة".

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يشار إلى أن لندن ترفض على وجه الخصوص، ما يطلق عليه شبكة الأمان الخاصة بأيرلندا التي تهدف إلى منع ظهور قيود على الحدود بين أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي وأيرلندا الشمالية، والتي هي جزء من المملكة المتحدة. وتعتبر الحدود المفتوحة هي في قلب اتفاق سلام للجزيرة المقسمة.

وقال متحدث بريطاني إنه خلال الأسابيع الأخيرة، أجرى ديفيد فروست، مفاوض بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي، محادثات تقنية مع المفوضية الأوروبية لإيجاد "حلول عملية" لإزالة شبكة الأمان الخاصة بأيرلندا.

ويشمل هذا الأفكار حول "الجمارك والسلع المصنعة وطرق المضي قدماً في إدارة الأغذية الزراعية على أساس مشترك في جزيرة أيرلندا".

وأضاف أن هذا يشمل الأفكار المتعلقة بـ "الجمارك والسلع المصنعة وطرق المضي قدماً في إدارة الأغذية الزراعية على أساس مشترك في جزيرة أيرلندا".

وأضاف المصدر البريطاني "نريد صفقة. لا يمكن أن يشمل ذلك شبكة الأمان الخاصة بأيرلندا".

غير أن يونكر قال في مقابلة بثت يوم الأحد مع إذاعة دويتشلاندفونك الألمانية إنه "غير متفائل" بشأن إيجاد ترتيبات بديلة يمكن أن تحل محل شبكة الأمان الخاصة بأيرلندا.