اخبار العالم

"الثوري الإيراني" يحتجز ناقلة نفطية في مضيق هرمز

0 نشر
متابعات _ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

Advertisements

الإثنين 16 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كتب

متابعات _ الخليج 365

أفادت مصادر صحافية، احتجاز الحرس الثوري الإيراني، اليوم، الإثنين، لسفينة تنقل النفط على متنها 11 شخصًا.

 

وأضافت وكالة "فارس" للأنباء، أن السفينة كان تحمل 250 ألف لتر من "الديزل المهرّب"، واحتجزت هرمزكان، جنوبيّ إيران.

Advertisements

 

ويأتي احتجاز السفينة من قبل الحرس الثوري في وقت يتهم فيه مسؤولون أميركيّون إيران بالوقوف وراء هجمات استهدفت منشأتي نفطٍ سعوديّتين، أسفرت عن خفض إنتاج من النفط بملايين البراميل يوميًا، تبناها الحوثيّون.

 

ويأتي احتجاز السفينة من قبل الحرس الثوري في وقت يتهم فيه مسؤولون أميركيّون إيران بالوقوف وراء هجمات استهدفت منشأتي نفطٍ سعوديّتين، أسفرت عن خفض إنتاج السعودية من النفط بملايين البراميل يوميًا، تبناها الحوثيّون.

 

ومنذ أيّار/ مايو الماضي، احتجزت إيران عددًا من السفن وناقلات النفط في الخليج العربي، أبرزها احتجاز ناقلة النفط البريطانيّة "ستينا إمبيرو".

Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الثوري الإيراني" يحتجز ناقلة نفطية في مضيق هرمز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا