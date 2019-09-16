"الثوري الإيراني" يحتجز ناقلة نفطية في مضيق هرمز

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الإثنين 16 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات _ الخليج 365

أفادت مصادر صحافية، احتجاز الحرس الثوري الإيراني، اليوم، الإثنين، لسفينة تنقل النفط على متنها 11 شخصًا.



وأضافت وكالة "فارس" للأنباء، أن السفينة كان تحمل 250 ألف لتر من "الديزل المهرّب"، واحتجزت هرمزكان، جنوبيّ إيران.

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ويأتي احتجاز السفينة من قبل الحرس الثوري في وقت يتهم فيه مسؤولون أميركيّون إيران بالوقوف وراء هجمات استهدفت منشأتي نفطٍ سعوديّتين، أسفرت عن خفض إنتاج السعودية من النفط بملايين البراميل يوميًا، تبناها الحوثيّون.

ويأتي احتجاز السفينة من قبل الحرس الثوري في وقت يتهم فيه مسؤولون أميركيّون إيران بالوقوف وراء هجمات استهدفت منشأتي نفطٍ سعوديّتين، أسفرت عن خفض إنتاج السعودية من النفط بملايين البراميل يوميًا، تبناها الحوثيّون.

ومنذ أيّار/ مايو الماضي، احتجزت إيران عددًا من السفن وناقلات النفط في الخليج العربي، أبرزها احتجاز ناقلة النفط البريطانيّة "ستينا إمبيرو".