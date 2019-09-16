ليبيا.. الجيش يقصف مليشيا الوفاق في سرت

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الإثنين 16 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ متابعات

أكد مسؤول ليبي أن قوات الجيش الوطني شنت، الإثنين، ضربات جوية على موقع للمليشيات الإرهابية التابعة لحكومة الوفاق بمدينة سرت شمالي البلاد.



وفي وقت سابق قال الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري "إن معركة طرابلس ستشهد خلال الأيام القليلة القادمة ارتفاعا في وتيرة الاشتباكات في العاصمة طرابلس، وستدخل المعركة مرحلة حاسمة جدا".

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وذكر، في مؤتمر صحفي الأحد من بنغازي، أن تركيا لا تزال تواصل دعم المليشيات الإرهابية في طرابلس، خاصة الدعم العسكري بالطائرات المسيرة، مشيرا إلى خطين جوي وبحري مفتوحين بين أنقرة ومصراتة.

وأكد رصد الجيش لتركيب المليشيات لهوائيات توجيه الطيران التركي بمنطقة "فشلوم" فوق المؤسسات المدنية، كما تم رصد إحداها فوق مبنى الشرطة، وآخر فوق مسجد تسيطر عليه "مليشيا النواصي" الإرهابية.

وتابع "أن الجيش لديه معلومات مؤكدة بالإحداثيات ونوعية الهوائيات، حيث رُصدت غرفة تستخدم للسيطرة على الطائرات المسيرة داخل الصالة الملحقة بالمسجد"، مؤكدا : "وضعنا مخططا للتعامل مع هذه التهديدات".