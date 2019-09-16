صحفي صومالي: قطر تمول الارهاب في ليبيا والصومال

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الإثنين 16 سبتمبر 2019

تميم

كتب Advertisements كتبت- أماني عزام

قال الصحفي الصومالي، يوسف جبوبة، إن ‏دولة قطر لاتزال تمارس سياستها ذات الوجهين حيث تتباهى بصداقتها مع الغرب ونبذها للارهاب بينما تدعم قوي التطرف في العالم الاسلامي بالمال والعتاد كما يحدث في الصومال وليبيا واماكن أخرى.



وكشف "جبوبة" في تصريح خاص أن ءجهزة الامن في جمهورية صوماليلاند (ارض الصومال) مؤخرا حصلت على معلومات تؤكد تمويل قطر لبعض الجماعات الدينية الخاصة وبعض الأئمة والخطباء المعروفين لحثهم علّى ترسيخ وتدوير الافكار الخاطئة الداعمة للارهاب.

‏وأشار إلى أنه خلال الثلاثة أشهر الاخيرة زار الصومال العديد من الوفود القطرية بعضها بصورة علنية والأخرى بصوره سرية.